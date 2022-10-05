Власти планируют заложить в бюджет на 2023 год поддержку АПК в объеме 340 миллиардов рублей
МИШУСТИН: ВЛАСТИ РФ ПЛАНИРУЮТ ЗАЛОЖИТЬ В БЮДЖЕТ-2023 ГОСПОДДЕРЖКУ АПК В ОБЪЕМЕ 340 МЛРД РУБ
https://1prime.ru/Agriculture/20221005/838366408.html
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МИШУСТИН: ВЛАСТИ РФ ПЛАНИРУЮТ ЗАЛОЖИТЬ В БЮДЖЕТ-2023 ГОСПОДДЕРЖКУ АПК В ОБЪЕМЕ 340 МЛРД РУБ
https://1prime.ru/Agriculture/20221005/838366408.html
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