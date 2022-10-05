2022-10-05T15:28:18+03:00
2022-10-05T15:28:18+03:00
2022-10-05T15:28:18+03:00
2022
https://1prime.ru/Agriculture/20221005/838366646.html
Мишутин оценил роль России в стабилизации мирового продовольственного рынка
Сельское хозяйство
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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СИТУАЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ БЕЗ УЧАСТИЯ РОССИИ БУДЕТ КРАЙНЕ СЛОЖНО СТАБИЛИЗИРОВАТЬ — МИШУСТИН ПРАЙМ, 05.10.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИТУАЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ БЕЗ УЧАСТИЯ РОССИИ БУДЕТ КРАЙНЕ СЛОЖНО СТАБИЛИЗИРОВАТЬ — МИШУСТИН