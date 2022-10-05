КУБИНКА (Московская область), 5 окт — ПРАЙМ. Минсельхоз рассчитывает, что российские аграрии через два-три года полностью перейдут на семена отечественной селекции, сообщил в ходе пленарного заседания агровыставки "Золотая осень-2022" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Минсельхоз оценил возможный урожай после вступления в Россию новых регионов

"Мы сейчас будем через призму потребностей бизнеса выстраивать работу таким образом, чтобы наши семена стали общедоступными и общевостребованными, чтобы бизнес наконец на них перешел. К сожалению, у нас нет времени, чтобы делать это долго. Мы должны это сделать в ближайшие годы. Конечно, через год не получится, но в перспективе от двух-трех лет нужен результат", — подчеркнул министр.

По его словам, отечественные селекция и генетика не развивалась, и даже зарегистрированные новые сорта по сути дела не были востребованы. "И на сегодняшний день перед нами стоит задача сломать эту тенденцию", — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что селекция и генетика — основная проблема, которую сейчас формулирует российский агробизнес. "Самое главное, что до наступления определенных событий вроде как и нормально было, всех это устраивало: зарубежные аналоги сопровождались определенным набором услуг, которые позволяют сельхозпроизводителям чувствовать себя очень неплохо", — добавил министр.