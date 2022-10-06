МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Аграрии РФ почти полностью обеспечены необходимыми удобрениями, производители выполнили годовой план Минсельхоза, об этом председателю правительства России Михаилу Мишустину сказал президент Российской ассоциации производителей (РАПУ) Андрей Гурьев. Мишустин заявил, что необходимо развивать производство сельхозтехники

"Российские производители минеральных удобрений за (первые — ред.) девять месяцев текущего года обеспечили выполнение практически 100% прогнозной потребности российского АПК в их продукции на весь 2022 год. Нет сомнений, что годовая потребность аграриев в удобрениях будет перевыполнена", — заявил Гурьев на агровыставке "Золотая осень — 2022".

Он также поблагодарил правительство за поддержку российского сельского хозяйства, которая открыла новые возможности для развития логистической инфраструктуры в районах, удаленных от основных производств минеральных удобрений. "Конечно, важен для нас Дальний Восток, который до недавнего времени активно развивал потребление удобрений благодаря нулевому тарифу на доставку по железной дороге", — добавил Гурьев.

Глава РАПУ напомнил, что более года назад производители удобрений добровольно зафиксировали цены для российских аграриев, что внесло существенный вклад в повышение рентабельности сельского хозяйства. "Сегодня предприятия отрасли минеральных удобрений работают в соответствии с рекомендациями ФАС России, согласованными с Минсельхозом и Минпромторгом", — пояснил он. Бразилия отметила значимость сотрудничества с Россией в вопросе удобрений

Со своей стороны, Михаил Мишустин положительно оценив усилия производителей, направленных на поддержание стабильной ценовой ситуации на внутреннем рынке. "Главное – обеспечить наших аграриев минеральными удобрениями полностью", — заявил он. Позже, открывая пленарное заседание, Мишустин отметил среди ключевых факторов рекордного урожая в этом году обеспеченность аграриев минеральным удобрениями "вовремя и в полной мере"

По данным Минсельхоза, за последние семь лет производители минеральных удобрений инвестировали внутри России более 1,5 триллионов рублей, за этот период потребление минеральных удобрений в стране удвоилось, составив 5 миллионов тонн, а к 2030 году этот показатель увеличится до 8 миллионов.