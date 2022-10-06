МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Экспорт продукции российского АПК на 25 сентября вырос на 16% в годовом выражении, основной прирост, на 29%, в масложировой продукции, по зерну — 6%, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин в ходе агропромышленной выставки "Золотая осень — 2022". Мишустин прогнозирует рекордный урожай фруктов в этом году

"В 2022 году экспорт продукции АПК стабильно растет. По данным на 25 сентября, он увеличился примерно на 16%", — заявил Левин, слова которого приводит пресс-служба Минсельхоза.

Так, объем поставок продуктов масложировой отрасли вырос на 29%, мясной и молочной продукции — на 20%, рыбы и морепродуктов — на 11%. Меньше вырос экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 7% и зерновых — на 6%.

Согласно данным министерства, в текущих ценах опережающую динамику экспорта демонстрируют 54 субъекта. Основной прирост показывают масложировая отрасль, пищевая и перерабатывающая промышленность.

"В настоящее время в АПК заявлено и реализуется почти 260 инвестиционных проектов, предусматривающих поставки на зарубежные рынки новых продуктов", — уточняется в сообщении.