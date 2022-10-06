МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Экс-глава государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая заявила, что Украине в следующем году придётся отказаться от посева озимых культур из-за роста стоимости удобрений.

"К сожалению, азотные удобрения сейчас стоят дорого и будут стоить еще больше, потому что для их производства требуется много газа. Также введены санкции против ряда производителей этих удобрений, которые были ранее. А это приведет к тому, что уже абсолютно точно мы, как аграрный сектор, откажемся от производства озимых культур, то есть озимой пшеницы не будет. И, скорее всего, уже с лета ориентация будет по большей степени на подсолнухи, а не на кукурузу, плюс на другие нишевые культуры, которые не являются очень маржинальными", — заявила Магалецкая, выступая на международной конференции "Украина во время войны. Экономика. Безопасность. Энергетика. Перспективы восстановления". Трансляцию вел портал ua.news.

Как отметила Магалецкая, неясным остается вопрос по поводу количества аграрной продукции, которую получит Украина в следующем году, а также количества аграрной продукции для экспорта.

По ее мнению, аграрный экспорт из страны важен не только для валютной выручки Украины, но и для продовольственной безопасности и политической стабильности в странах Африки и Азии.