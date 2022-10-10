МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" выставил на торги крупнейшую в Башкирии агропромышленную группу компаний "Русское зерно УФА", цена лота на аукционе на повышение составляет 6,37 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе банка. "Траст" выставил на торги универмаг "Добрынинский"

"Банк непрофильных активов "Траст" выставил на открытые торги крупнейшую в Республике Башкортостан агропромышленную группу компаний "Русское зерно УФА"… Торги пройдут на повышение на площадке Российского аукционного дома 5 декабря. Цена лота — 6,37 миллиарда рублей. Заявки принимаются до 29 ноября", — говорится в сообщении.

В рамках аукциона на продажу выставлены права требования к птицефабрикам "Башкирская", "Турбаслинский бройлер" и их обыкновенные акции, 100% долей ООО ТД "Турбаслинский бройлер", ООО "Башкирское Зерно" и ООО "Башкирское Зерно+", и обыкновенные акции ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов", уточняется в пресс-релизе.

Банк непрофильных активов был создан летом 2018 года через консолидацию "плохих" и непрофильных активов взятых ЦБ на санацию банков для их дальнейшей продажи. В частности, он получил активы Бинбанка, "Рост банка", банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка. Изначально планировалось, что такая структура будет фондом, однако затем было принято решение оставить банковскую лицензию. Сам "Траст" в октябре анонсировал, что сдаст лицензию к 2024 году, но работать по ряду судебных процессов и активов будет до 2026 года.