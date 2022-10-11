МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Казахстан повысил прогнозный объем валового сбора зерновых на миллион тонн, ожидает собрать в чистом весе свыше 19 миллиона тонн, в том числе пшеницы более 14 миллиона тонн, сообщил глава Минсельхоза республики Ербол Карашукеев. ЦБ Казахстана заявил о необходимости ужесточения монетарной политики

Министр 23 августа уточнял, что сбор зерновых может составить 18,3 миллиона тонн, пшеницы — в объеме 13,4 миллиона тонн.

"По зерновым в целом мы думали же, что 18,3 миллиона тонн будет, но сейчас мы можем сказать, что где-то на 1 миллион больше будет в чистом весе", — сказал Карашукеев в кулуарах правительства страны.

По словам главы ведомства, Минсельхоз увеличил прогноз и по сбору пшеницы. "Мы прогнозировали, что пшеница после доработки будет 13,4 миллиона тонн, сейчас думаем, что не менее чем на 1 миллион тонн мы превысим. Урожай есть, зерно есть, пшеница есть", — добавил министр.