Минсельхоз Казахстана назвал планируемый объем сбора зерновых
Минсельхоз Казахстана: страна планирует собрать более 19 миллионов тонн зерновых в чистом весе
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Казахстан повысил прогнозный объем валового сбора зерновых на миллион тонн, ожидает собрать в чистом весе свыше 19 миллиона тонн, в том числе пшеницы более 14 миллиона тонн, сообщил глава Минсельхоза республики Ербол Карашукеев.
Министр 23 августа уточнял, что сбор зерновых может составить 18,3 миллиона тонн, пшеницы — в объеме 13,4 миллиона тонн.
"По зерновым в целом мы думали же, что 18,3 миллиона тонн будет, но сейчас мы можем сказать, что где-то на 1 миллион больше будет в чистом весе", — сказал Карашукеев в кулуарах правительства страны.
По словам главы ведомства, Минсельхоз увеличил прогноз и по сбору пшеницы. "Мы прогнозировали, что пшеница после доработки будет 13,4 миллиона тонн, сейчас думаем, что не менее чем на 1 миллион тонн мы превысим. Урожай есть, зерно есть, пшеница есть", — добавил министр.