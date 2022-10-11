АНКАРА, 11 окт — ПРАЙМ. Турция надеется на продление продуктовой сделки, работает с ООН над преодолением сложностей и выходу российской продукции на рынки, заявил РИА Новости источник в Стамбуле. В Турции подсчитали, сколько сухогрузов прошли через "зерновой коридор"

"Конечно, мы рассчитываем на то, что она (сделка) будет продлена", — заявил собеседник агентства, напомнив, что срок ее действия завершается в ноябре.

На вопрос, есть ли препятствия и сложности в процессе согласования продления сделки, источник отметил, что "Анкара работает над их преодолением".

На вопрос о работе по выводу российской сельхозпродукции на рынки, согласно условиям продуктовой сделки собеседник агентства отметил, что "Анкара совместно с ООН подготовила ряд предложений, они находятся в разработке".

Источник также подтвердил слова турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что выход российской агропродукции будет осуществляться через Турцию.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает.

По словам президента Владимира Путина решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран уродливо. Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран, отметил Путин, добавив, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.