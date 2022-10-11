МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Агропромышленный комплекс Красноярского края в 2022 году получит господдержку на сумму свыше 10 миллиардов рублей, что на 81,8 миллиона рублей больше запланированного, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. "Траст" заявил о продаже крупнейшего агропромышленного холдинга Башкирии

В ведомстве пояснили, что увеличение финансирования связано с принятием правительством региона накануне изменений в региональную госпрограмму "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

"Финансирование программы увеличено на 81,8 миллиона рублей за счет краевого бюджета. Таким образом, на поддержку всех направлений агропромышленного комплекса региона в этом году направлено более 10 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней", — приводится цитата замминистра сельского хозяйства региона Александра Походина.

Средства будут направлены на поддержку птицеводства, садоводческих и огороднических товариществ, возмещение краевым сельхозорганизациям части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, а также компенсацию аграриям части затрат на приобретение новых машин и оборудования.

В растениеводстве края больше всего посевов приходится на зерновые, зернобобовые и масличные культуры, а в животноводстве основной скот — коровы.