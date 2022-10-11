МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Правительство России прорабатывает количественное изменение квоты на экспорт зерна из-за ожидаемого высокого урожая, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. В правительство внесли новые меры поддержки участников закупочного процесса

"Правительство прорабатывает количественное изменение квоты на зерно ввиду высокого урожая", — сказала она в рамках Российского экологического форума.

Абрамченко пояснила, что "чем выше урожай, тем больше возможности для экспорта", поэтому количественная экспортная квота может быть пересмотрена, однако внутренний рынок останется приоритетным.

В России в 2022 году, согласно официальным прогнозам Минсельхоза, ожидается рекордный урожай зерна — 150 миллионов тонн, включая 100 миллионов по пшенице. Аграрии ждут и рекордный, в 28 миллионов тонн, урожай масличных.