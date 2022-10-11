МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил на следующий год действие указа о российском продовольственном эмбарго. Текст размещен на интернет-портале правовой информации. Путин призвал выполнять все социальные обязательства в условиях ограничений

"Постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014", — говорится в документе.

Указ был введен еще в 2014 году и стал ответом на антироссийские санкции.

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