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2022
https://1prime.ru/Agriculture/20221011/838424990.html
Путин продлил продовольственное эмбарго на 2023 год
Сельское хозяйство
Новости
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Президент России Владимир Путин продлил на следующий год действие указа о российском продовольственном эмбарго. Текст размещен на интернет-портале правовой информации... ПРАЙМ, 11.10.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, владимир путин, эмбарго, продовольствие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил на следующий год действие указа о российском продовольственном эмбарго. Текст размещен на интернет-портале правовой информации.
"Постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014", — говорится в документе.
Указ был введен еще в 2014 году и стал ответом на антироссийские санкции.
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