МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россия в этом году может обойтись без импорта ржи благодаря высокому качеству урожая, сообщила журналистам в кулуарах Всероссийского форума сельских пекарей первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Правительство пересмотрит квоту на экспорт зерна из-за высокого урожая

"У нас была определенная нехватка ржи. У нас предприятия импортировали рожь, а в этом году, я надеюсь, что мы обойдемся без этого и полностью покроем свои внутренние потребности, потому что рожь очень хорошего качества, первый-второй класс", — рассказала Лут.

Она напомнила, что валовый сбор зерна в России в 2022 году ожидается в объеме 150 миллионов тонн, из них 100 миллионов — на пшеницу и 2,3 миллиона — на рожь.

"Это, конечно, хороший показатель, потому что в прошлом году мы производили существенно меньше (соответствующего качества — ред.)", — сообщила Лут.

Сейчас в России собрано около 75% от общего объема ржи, добавила она.