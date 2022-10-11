МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 11 октября составил 37,665 тысячи тонн на общую сумму 567,819 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Власти могут расширить поддержку производителей зерна для стабилизации цен

Во вторник было закуплено 24,435 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 376,485 миллиона рублей и 13,23 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 191,335 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату было закуплено 734,4 тысячи тонн зерна на 11,068 миллиарда рублей. На текущей неделе торги в рамках государственных закупочных интервенций будут ежедневными, за исключением выходных.

В понедельник на бирже вступили в силу новые правила проведения закупочных интервенций: в частности, теперь аукцион считается состоявшимся при наличии даже одного участника, а к торгам допущены организации, для которых растениеводство — дополнительная, а не основная сфера деятельности.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.