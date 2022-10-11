Россельхознадзор: 15 фирм из России получили право экспорта в Азербайджан
Россельхознадзор сообщил, что еще 15 фирм из России получили право экспорта в Азербайджан
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Еще 15 российских предприятий получили право на экспорт животноводческой продукции в Азербайджан, сообщает Россельхознадзор.
"Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики предоставило право экспорта продукции животного происхождения еще 15 российским предприятиям по производству и хранению мяса и субпродуктов, готовой мясной продукции, рыбопродукции, молока и молочных товаров, продукции пчеловодства и кишечного сырья", — говорится в сообщении.
Решение принято на основании представленных Россельхознадзором гарантий соответствия предприятий ветеринарно-санитарным требованиям республики, уточняет ведомство.
Отмечается, что Россельхознадзор продолжает работу по расширению перечня организаций из России, имеющих право экспорта в Азербайджан. На данный момент таким правом обладают 1088 российских предприятий.