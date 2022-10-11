МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Еще 15 российских предприятий получили право на экспорт животноводческой продукции в Азербайджан, сообщает Россельхознадзор. Россельхознадзор разрешил ввоз яиц еще с трех предприятий Турции

"Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики предоставило право экспорта продукции животного происхождения еще 15 российским предприятиям по производству и хранению мяса и субпродуктов, готовой мясной продукции, рыбопродукции, молока и молочных товаров, продукции пчеловодства и кишечного сырья", — говорится в сообщении.

Решение принято на основании представленных Россельхознадзором гарантий соответствия предприятий ветеринарно-санитарным требованиям республики, уточняет ведомство.

Отмечается, что Россельхознадзор продолжает работу по расширению перечня организаций из России, имеющих право экспорта в Азербайджан. На данный момент таким правом обладают 1088 российских предприятий.