МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов на министерской встрече G20 рассказал о действующих ограничениях на экспорт сельхозпродукции и удобрений из России, которые приводят к колебаниям цен на мировых рынках, сообщил Минфин РФ. Силуанов назвал формулу финансового суверенитета России

По словам Силуанова, которые приводятся в сообщении, сейчас можно услышать заверения об отсутствии санкционных мер для российской сельскохозяйственной продукции и отечественных удобрений, но "это не так".

"Закрытие зарубежных портов, запреты на заход в российские гавани, угрозы арестов судов и отказ их страховать, отключение российских финансовых институтов от системы SWIFT, ограничения международных работ и международных транспортных компаний – это только часть тех ограничений, которые сегодня сохраняются. Все это мешает экспорту продовольствия и удобрений на мировые рынки. Отсюда и ценовые колебания", — пояснил он.

Министр также констатировал, что "зерновая сделка" привела к снижению цен на мировых рынках, нужна дальнейшая работа в этом направлении, дающем результаты, при этом Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году, для этого нужно вернуться к принципу свободной торговли.

"Мы готовы к расширению экспорта в 2023 году, для этого нужно сделать один шаг – вернуться к принципу свободной торговли, снять соответствующие ограничения и запреты", — сказал Силуанов на министерской встрече G20. Слова министра приводятся в сообщении Минфина РФ.

"Россия является ответственным международным поставщиком продовольственных товаров", — подчеркнул он.