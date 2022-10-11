МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Союз экспортеров зерна видит компромиссным вариантом квоты на вывоз зерна в 2023 году 25 миллионов тонн без разделения по культурам, говорится в официальном Telegram-канале союза. Правительство пересмотрит квоту на экспорт зерна из-за высокого урожая

Правительство России прорабатывает количественное изменение квоты на экспорт зерна из-за ожидаемого высокого урожая, заявила ранее во вторник журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Мы скорее склоняемся к компромиссному решению, чтобы квота в этом сезоне не несла рестриктивный характер, но оставалась ограничительной мерой; 25 миллионов тонн без раздела по культурам могли бы стать компромиссным вариантом", — говорится в сообщении Союза экспортеров.

В России в 2022 году, согласно официальным прогнозам Минсельхоза, ожидается рекордный урожай зерна — 150 миллионов тонн, включая 100 миллионов тонн пшеницы.

Совсем отменять квоту из-за обстоятельств конкретного сезона — например, на фоне высокого урожая – в Союзе экспортеров не видят смысла: "лишняя суматоха со сменой правил скорее дезориентирует, чем поможет".

"Не стоит забывать, что несмотря на расчетный профицит зерна, ситуация может измениться в одночасье, как это произошло, например, в Индии, где правительству пришлось срочно менять амбициозные планы на жесткие экспортные ограничения, когда выяснилось, что большая часть рекордного урожая уже выкуплена с целью вывоза из страны", — добавили в союзе.

Правительство РФ в конце декабря 2020 года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года была установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. В 2022 году, с 15 февраля по 30 июня, объем квоты на вывоз пшеницы составил 8 миллионов тонн; ржи, ячменя и кукурузы – 3 миллиона тонн.