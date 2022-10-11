ООН, 11 окт — ПРАЙМ. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отправятся в Москву в воскресенье, обсудят зерновую сделку, содействие экспорту удобрений и продовольствия из России, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Источник сообщил о работе Турции и ООН по экспорту российской агропродукции

"Замгенсека Гриффитс и госпожа Гринспан поедут в Москву в воскресенье. Они выслушают российских партнеров. Фокус (поездки – ред.) на продлении и расширении зерновой сделки и содействии экспорту российского зерна и удобрений", — сказал Дюжаррик.