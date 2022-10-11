МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россельхознадзор создал рабочую группу для адаптации присоединения новых регионов к надзору ведомства, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Россельхознадзор оценил запасы российских аналогов ветеринарных препаратов

"Мы делаем сейчас рабочую группу, которую будет возглавлять один из наших сотрудников, по адаптации условий присоединения. Потому что есть определенные вещи, которые мы недостаточно хорошо знаем пока, несмотря на то, что наши люди были на этих территориях и делали соответствующие анализы, образцы брали", — сказал Данкверт в интервью ведомственному изданию "Ветеринария и жизнь".

По его словам, эта работа будет проводиться аналогично деятельности ведомства, когда в состав России вошел Крым. "Абсолютно так же, как и делали. Это новая работа, которая с одной стороны и старая, потому что Крым достаточно быстро адаптировался и вошел. Я надеюсь, что и эти субъекты войдут быстро", — сказал Данкверт.

Сейчас пока ведомство не имеет полной информации, лишь поверхностную, продолжил он: например, есть представление по растениеводческой продукции, поскольку она с этих территорий поступала в Крым, но по животноводческой оно пока меньше.

"Если взять до 2014 года, то торговля с этими регионами была активная. А когда украинские коллеги ушли вот в эти санкционные вещи, то в первую очередь пострадали они, а не мы, потому что основной рынок сбыта и для Херсонской, и для Запорожской области была Россия", — заметил Данкверт.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ. Госдума поддержала соответствующие документы 3 октября. Совфед одобрил 4 октября.