МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Представителям России не разрешили принять участие в сельскохозяйственной выставке, которая пройдет на этой неделе в Париже, сообщил в беседе с РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков. Посол рассказал, на что намекали россиянам во французских банках

По его словам, им даже не позволили пройти онлайн-регистрацию для участия в мероприятии.

"На наши прямые обращения к организаторам было прямо сказано, что российских посетителей на выставке не ждут", — добавил посол.

Ранее стало известно, что руководители "Роскосмоса" не получили приглашения и визы для посещения Международного астронавтического конгресса, который состоялся во французской столице 18-22 сентября. Министерство иностранных дел Франции отрицает получение соответствующей заявки от российской делегации.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.