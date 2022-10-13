МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Кабмин РФ направит российским регионам 4,8 миллиарда рублей на стимулирование производства масличных культур в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Россия может обновить рекорд по сбору масличных культур в 2022 году

"Российские регионы получат средства на стимулирование производства сои, рапса, подсолнечника, льна и других масличных культур. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего на эти цели в 2022 году направят 4,8 миллиарда рублей… Работа будет вестись в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", — говорится в сообщении.

Уточняется, что финансирование будет распределено между 43 регионами. Получателями средств станут предприятия и индивидуальные предприниматели, которые занимаются выращиванием масличных культур и их переработкой.

Как утверждает кабмин, решение позволит увеличить объемы производства сои, рапса, подсолнечника и льна на 1,74 миллиона тонн.

"Рассчитываем тем самым поддержать рентабельность хозяйств. Аграрии смогут не снижать объемы площадей под масличными и в следующем сезоне, а на российском рынке у людей всегда будет широкий и качественный выбор необходимых им продуктов", — подчеркнул Мишустин.