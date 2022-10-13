МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Экспорт из России говядины и мяса птицы вырос на 30% за первые 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом года прошлого, а внешние поставки свинины увеличились на 16%, сообщил Россельхознадзор. Россельхознадзор рассказал о работе над адаптацией новых регионов

"Всего же за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года российские производители нарастили внешние поставки говядины и мяса птицы на 30%, на 16% вырос экспорт свинины", — говорится в сообщении.

Кроме того, за 9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в 4 раза вырос экспорт куриного мяса в Объединенные Арабские Эмираты, в 6 раз — говядины во Вьетнам. Почти в 5 раз увеличилась отгрузка в Гонконг отечественной свинины.

В целом с начала текущего года получен доступ произведенной в России животноводческой продукции в 38 стран по 22 видам подконтрольной ветеринарному надзору товаров. Всего отгрузка российских продуктов животного происхождения производится в более чем 90 стран. Согласовано 23 экспортных ветеринарных сертификата на возможность поставок различных видов продукции за рубеж, уточняет Россельхознадзор.

Ведомство продолжает заниматься аттестацией российских предприятий-экспортеров. С января текущего года 78 предприятий и судов прошли процедуру ветеринарно-санитарного обследования на соответствие требованиям Вьетнама, Китая, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и аттестованы компетентными органами указанных государств. Тринадцать заполненных вопросников направлены в зарубежные страны в рамках процедуры получения допуска.

Что касается импорта, то ежегодно объемы ввоза зарубежной продукции снижаются на фоне постоянно растущего внутреннего производства. Тем не менее, при запросах бизнес-сообщества ведомство оперативно диверсифицирует импортные рынки, что в свою очередь повышает конкурентность внутри страны, добавляет Россельхознадзор.