МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российские пивовары не видят проблем с поставками и качеством хмеля для производства отечественного пива, его качество остаётся по-прежнему высоким, сообщил РИА Новости генеральный директор АО МПБК "Очаково" Юрий Антонов. Heineken прекращает экспортировать пиво в Россию

Качество пива в РФ на фоне проблем с импортным сырьем может ухудшиться, а наиболее остро стоит вопрос с хмелем, но нужно усилить и контроль за отраслью, заявил ранее в четверг РИА Новости управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк.

"Во-первых, мы не видим никаких предпосылок с проблемами поставок, поскольку рынок хмеля довольно широко диверсифицирован по географии его произрастания и производства", — сказал Антонов.

Во-вторых, есть отечественный хмель очень хорошего качества, при этом идёт стабильный рост его доли, добавил он.

"Российскому пиву ничего не угрожает, а его качество по-прежнему останется высоким", — подчеркнул собеседник агентства.

Он также отметил, что конкуренция на отечественном пивном рынке одна из самых высоких в мире из-за большого количества производителей, поэтому первый, кто начнет экономить на сырье, просто проиграет конкурентную борьбу.

Что касается контроля качества, продолжил он, то за качеством пищевой продукции в стране следит Роспотребнадзор, кроме того, почти все федеральные сети выстроили очень тщательную проверку каждой партии поставляемого товара.

"Сейчас госорган может по любой бутылке пива в любой торговой точке страны моментально получить информацию из ЕГАИС по всей цепочке движения товара от производителя к прилавку", — сообщил Антонов, назвав в связи с этим идею дополнительной маркировки пива "откровенным дублированием государственной системы ЕГАИС, которая контролирует весь процесс производства, логистики и торговли".

Минпромторг в начале августа предлагал запустить в РФ обязательную электронную маркировку пива, в том числе и безалкогольного, а также слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2023 года. Эксперимент по маркировке стартовал 1 апреля 2021 года и должен продлиться до 28 февраля 2023 года: в его рамках маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.