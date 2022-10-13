МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Государство своевременно поддержало производителей масличных культур, но в отношении рапса её стоит дополнительно увеличить, прокомментировал журналистам директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Правительство направит 4,8 миллиарда рублей на развитие масличных культур

Кабмин РФ направит российским регионам 4,8 миллиарда рублей на стимулирование производства масличных культур в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

"Мы целиком поддерживаем меры правительства по стимулированию выращивания масличных культур. И считаем, что с учетом текущей мировой конъюнктуры рынка, такую поддержку необходимо значительно увеличить, в первую очередь для производителей рапса", — сказал Мальцев.

По прогнозу Масложирового союза, в 2022 году производство подсолнечного масла в РФ составит более 7 миллионов тонн, из которых 4,7 миллиона тонн будут отправлены на экспорт.

"С учетом прогнозов по сокращению объемов реализации подсолнечного масла на внешние рынки из Украины, нашего главного конкурента, Россия действительно впервые за много лет может перехватить пальму первенства на мировом рынке", — уверен глава отраслевого союза.