МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 19 по 25 октября включительно составит 2934,3 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2479,9 рубля за тонну, кукурузы — 2410,1 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Путин предупредил об угрозе срыва зерновой сделки

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 308,3 доллара за тонну, на ячмень — при цене 279,8 доллара за тонну, на кукурузу — при цене 278,2 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы с 12 по 18 октября включительно составляет 1926,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 1632 рубля за тонну, кукурузы — 3114,1 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета.

Полученные за счет пошлин средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.