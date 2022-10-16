МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Украинские аграрии планируют посеять на 30% меньше пшеницы и ячменя, чем в прошлом году, сообщил министр аграрной политики Украины Николай Сольский. В Запорожской области заявили, что Украина сменила план по захвату ЗАЭС

"На неоккупированых территориях аграрии хотят засеять четыре миллиона гектар пшеницы, а в прошлом году на аналогичных территориях было посеяно пять миллионов гектар. То есть, в этом году падение будет более 20%. По ячменю в прошлом году было посеяно 800 тысяч гектар, а в этом году наш прогноз — максимум 500 тысяч гектар. То есть падение как минимум на 30%", — приводит слова Сольского украинское издание "Страна".

По его словам, это связано с подорожанием азотных удобрений, дорогой логистикой и погодой.