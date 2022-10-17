МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 17 октября составил 40,5 тысячи тонн на общую сумму 608,049 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Союз экспортеров прокомментировал скачок биржевых цен на зерно

В понедельник было закуплено 2,7 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2021 года на 42,768 миллиона рублей, 21,6 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 331,355 миллиона рублей. Кроме того, в фонд было приобретено 14,85 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 218,927 миллиона рублей и 1,35 тысячи тонн ржи не ниже третьего класса урожая 2022 года на 14,999 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату было закуплено 873,045 тысячи тонн зерна на 13,153 миллиарда рублей. На текущей неделе торги в рамках государственных закупочных интервенций будут ежедневными, за исключением выходных.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна; при этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.