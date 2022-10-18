МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 18 октября составил 36,315 тысячи тонн на общую сумму 543,498 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Фермеры предложили кратно увеличить закупки зерна в госфонд

Во вторник было закуплено 18,765 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 290,047 миллиона рублей и 1,35 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2021 года на 20,337 миллиона рублей. Кроме того, в фонд было приобретено 14,85 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 218,115 миллиона рублей и 1,35 тысячи тонн ржи не ниже третьего класса урожая 2022 года на 14,999 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату было закуплено 909,36 тысячи тонн зерна на 13,696 миллиарда рублей. На текущей неделе торги в рамках государственных закупочных интервенций будут ежедневными, за исключением выходных, а также запланированы на следующий понедельник, 24 октября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна; при этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.