МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. "Норникель" сообщил о завершении принадлежащим ему АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК) рекультивации земель возле реки Амбарной после крупного разлива дизтоплива, произошедшего весной 2020 года. "Норникель" провел испытания дрона для диагностики ЛЭП

"НТЭК завершила рекультивацию возле реки Амбарной. Работы по восстановлению плодородного слоя выполнялись поэтапно. Землю сначала вспахивали, потом удобряли торфом и затем засеивали смесью трав в особых пропорциях", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Норникеля".

Компания отмечает, что для рекультивации была задействована уникальная техника, подходящая для использования в условиях хрупкой экосистемы тундры, всё оборудование подбиралось с учетом оказания минимального воздействия на почву.

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Суд взыскал с НТЭК рекордный штраф за экологический ущерб в 146,2 миллиарда рублей, компания его выплатила.