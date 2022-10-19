МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 19 октября составил 32,265 тысячи тонн на общую сумму 488,446 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Минсельхоз сообщил о достижении исторического рекорда по сбору зерна

В среду было закуплено 16,875 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 258,998 миллиона рублей и 1,35 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2021 года на 20,345 миллиона рублей. Кроме того, в фонд было приобретено 14,04 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 209,104 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату было закуплено 941,625 тысячи тонн зерна на 14,185 миллиарда рублей. На текущей неделе торги в рамках государственных закупочных интервенций будут ежедневными, за исключением выходных, а также запланированы на следующий понедельник, 24 октября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов. Минсельхоз планирует закупить в госфонд до 3 миллионов тонн зерна до конца года.