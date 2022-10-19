МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Валовый сбор пшеницы в России в 2023 году может снизиться сразу на 15,7%, до 84,8 миллиона тонн, следует из прогнозов аналитического центра "Совэкон". Урожай риса и гречки покроет внутренние потребности России, считает эксперт

"Первый прогноз урожая пшеницы на 2023 год составляет 84,8 миллиона тонн против 100,6 миллиона тонн (ожидаемых экспертами — ред.) в 2022 году", — говорится в материалах центра.

Эксперты оценивают общий размер посевных площадей под пшеницей в 2023 году на уровне 29,1 миллиона гектаров, на 0,4 миллиона ниже, чем в 2022 году; в то же время оценка посевных площадей под озимые зерновые составляет 18,8 миллиона гектаров против 19,5 миллиона гектаров годом ранее, и обычно на пшеницу приходится 90% площади озимых зерновых.

"Совэкон" ожидает, что Россия значительно сократит площадь озимых зерновых на фоне сильных ливней в последние недели и исторически низких внутренних цен на пшеницу, благодаря сильному рублю и экспортной пошлине", — говорится в обзоре.

Прогнозы урожая текущего года умеренно повышены: по пшенице — до 100,6 миллиона тонн со 100 миллионов, а по общему сбору зерна — до 152 миллионов тонн со 151,4 миллиона. Пересмотр связан с рекордно высоким урожаем яровой пшеницы, в основном в регионе долины Волги, где его прогноз повышен до 22 миллионов тонн с 21 миллиона.

В России в 2022 году, согласно официальным прогнозам Минсельхоза, ожидается рекордный урожай зерна — 150 миллионов тонн, включая 100 миллионов тонн пшеницы.