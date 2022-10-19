МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Лук в России на неделе с 11 по 17 октября начал дорожать после того, как дешевел в течение 12 недель подряд, но при этом замедлились темпы подорожания картофеля, а рост цен на плодоовощную продукцию остался почти на прежнем уровне, следует из данных Росстата. "Магнит" увеличит поставки российских овощей "борщевого набора"

Согласно данным статведомства, цена на лук в России на неделе с 11 по 17 октября выросла на 0,29%; до этого лук дешевел в течение 12 недель, а последний раз рост цен фиксировался с 9 по 15 июля. На прошлой неделе цена на лук снизилась на 0,23%, а с начала года — на 1,95%.

Картофель на отчетной неделе подорожал на 0,88%, на предыдущей — на 1,74%, а еще раньше, с 27 сентября по 3 октября — на 1,63%. До этого картофель дешевел в течение 15 недель, а с начала года по 17 октября его цена снизилась на 35,53%.

"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,2%", — сообщает Росстат; на прошлой неделе эта величина составляла 1,1%.

В частности, с 11 по 17 октября прирост цен на помидоры составил 5,04% (неделей ранее — 7,12%), на огурцы – 1,9% (неделей ранее — 1,51%), капуста подорожала на 1,26% против 1,02% неделей ранее. В то же время свекла подорожала на 0,44% (неделей ранее — подешевела на 0,02%), цены на морковь и яблоки снизились на 1,37% против 1,8% и 2,66% на предыдущей неделе.