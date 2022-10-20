НОВОСИБИРСК, 20 окт — ПРАЙМ. Забайкальский зерновой терминал получил аккредитацию профильных органов Китая на отгрузку зерна в эту страну, сообщает в четверг компания ЭПТ из группы "Новый сухопутный зерновой коридор" (НСЗК). Минсельхоз сообщил о достижении исторического рекорда по сбору зерна

В начале сентября НСЗК запустила самый мощный в России специализированный зерновой железнодорожный терминал "Забайкальск-Маньчжурия" с пропускной способностью до 8 миллионов тонн зерна в год. Старт работы терминала был дан в ходе ВЭФ-2022 при участии президента РФ Владимира Путина.

"Крупнейший в России объект зерновой логистики… получил официальное разрешение Главного таможенного управления Китайской народной республики на хранение и перевалку зерновой продукции, предназначенной для экспорта на китайский рынок. Данное событие является знаковым в укреплении торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем", — говорится в сообщении ЭПТ.

В компании отметили, что Китай предъявляет высокие инспекционные и карантинные требования к предприятиям, заинтересованным в экспорте сельхозпродукции на его территорию. Для получения статуса аккредитованного экспортера подкарантинной продукции, к которым относятся зерновые, зернобобовые и масличные культуры, необходимо соблюсти достаточно жесткие требования, закрепленные международными договорами между Россией и Китаем.

"Высокие стандарты в вопросах прослеживаемости, биобезопасности и управления качеством, обеспеченные на Забайкальском зерновом терминале, полностью соответствуют всем требованиям, что позволило терминалу получить аккредитацию Главного таможенного управления КНР на перевалку и кратковременное хранение сельскохозяйственных культур", — отметили в ЭПТ.

Группа компания НСЗК – экспортно ориентированная холдинговая структура, реализующая на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока проект создания и развития инфраструктуры экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока. В ЭПТ добавили, что получение аккредитации приблизило реализацию масштабного проекта НСЗК, нацеленного минимум на двукратный рост потенциала экспорта продукции растениеводства из этих регионов в Китай.