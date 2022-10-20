МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Россия в сезоне 2022-2023 сельхозгода (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) сможет экспортировать не менее 50 миллионов тонн зерна, сообщила на форуме "Сделано в России" первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. В Минсельхозе заявили о полном самообеспечении России продовольствием

Согласно официальным прогнозам, объявленным Минсельхозом ранее, экспорт зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году может составить 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы. В конце сентября Лут сообщала, что Россия в сезоне 2022-2023 сельхозгода может экспортировать от 50 до 60 миллионов тонн зерна.

"Считаю, с точки зрения вывоза того большого урожая, который у нас есть, план, который нам поставил президент – 50 миллионов плюс тонн (зерна — ред.) за сезон — мы считаем, что технически это сделать сможем", — сообщила она в четверг на форуме "Сделано в России".

По ее словам, сейчас у всех экспортных отраслей проблемы более-менее одинаковые, и в первую очередь, с точки зрения экспортных операций, – это курс (валют — ред.). "У нас это в большей степени расчеты и дальше логистика. На самом деле логистика у нас была большой проблемой, но… быстро перестроились, и попробовали с этой проблемой справиться", — добавила Лут.

Она не исключила сложностей в расчетах, но решаются и они. "Здесь, конечно, важно, чтобы к этой ситуации подключался ЦБ с точки зрения расчетов в национальных валютах. Национальная пара – наша основная тема, и торговля через нашу Национальную торговую биржу (НТБ) — тоже то, чем мы должны заниматься", — подчеркнула первый замминистра.

"Наши основные контрагенты, так случилось, что мы не были сильно зависимы от недружественных стран, мы всегда продавали в страны Африки, в страны Ближнего Востока, в страны Азии, поэтому наши партнеры остались нам дружественными. Нашим партнерам нужны продукты питания, и мы готовы их поставить, наоборот — нужно больше, потому что кто-то от чего-то отказался и появилась ниша на рынке. Мы ее займем, в этом нет никаких сомнений", — заключила она.