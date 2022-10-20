МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Из-за высокой стоимости энергоносителей цена пива в Чехии может вырасти до 70 крон (около 3 долларов) за пол-литровую кружку, заявил генеральный директор компании "Будейовицкий Будвар" Петр Дворжак на телеканале CNN Prima News. В "Очаково" сообщили об отсутствии проблем с хмелем для пива в России

В начале октября глава компании сообщил о заинтересованности в скорейшем возвращении на российский рынок.

"Нам ничто не запрещает присутствовать на российском рынке, не существует никаких санкций. Почему бы мы не могли вывозить пиво в Россию? Правда, мы нуждаемся в надежном пути туда", — сказал гендиректор.

По его словам, поставки в Россию в последнее время составляли около десяти процентов экспорта фирмы и что их возобновление необходимо также для сохранения торгового знака фирмы в стране.

Кроме того, некоторые зарубежные производители пива остается на российском рынке, в частности компания Anheuser-Busch InBev, указал Дворжак.

Министр сельского хозяйства Чехии Зденек Некула, в свою очередь, заявил, что возобновление поставок пива в Россию "сейчас это попросту немыслимо".

"Люди старшего возраста помнят пиво за 10 крон (около 0,4 доллара) за кружку. Они не могли себе представить, что оно будет стоить 50 крон (около 2,1 доллара). Весьма правдоподобно, что из-за высоких цен на электроэнергию в ближайшем будущем пиво будет стоить 70 крон (около 3 долларов), но, надеюсь, еще не в следующем году", — добавил он, подчеркнув, что цена пива еще не слишком высокая по сравнению с ценами на блюда в заведениях общепита.

Дворжак отметил, что люди в скором времени будут пить пиво дома.