МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Одному из крупнейших в России экспортеров зерна, "Деметра-холдингу", очень дорого вести расчеты через Турцию: комиссия за перевод там достигает 7%, тогда как традиционная схема расчетов обходилась примерно в 0,5%, заявил председатель совета директоров компании Виталий Сергейчук, выступая на форуме "Сделано в России". Постпред в ООН рассказал, сколько украинского зерна идет в богатые страны

"Самое основное – это расчеты. Стало сложнее, дороже. Мы дискутировали с турецким партнером о возможности расчетов через Турцию. Хочу сказать, что мы пользовались этим маршрутом. В отличие от традиционного маршрута, где комиссия за перевод, обмен, хеджирование валютного риска стоит примерно полпроцента от размера платежа, по турецкому направлению из-за динамики курса, из-за жадности определенных турецких банков и так далее стоимость перевода составляет 5–7%. Поэтому ищем другие маршруты и развиваем другие маршруты", — рассказал Сергейчук.

Он добавил, что у компании есть опыт торговли в рублях. "Мы даже договорились с одним из наших покупателей, привели его за руку, поставили на налоговый учет, открыли банковский счет и проводим расчеты в рублях, это наиболее удобный расчет", — отметил глава совета директоров "Деметра-холдинга".

Кроме того, по его словам, компания ведет расчеты через ближневосточные и азиатские банки.

Что касается маршрутов транспортировки зерна, то пока холдинг пользуется основными, но ищет и развивает новые пути. "Развиваем восточное направление, развиваем азербайджанское направление. Здесь тоже много возможностей, которые может наша страна реализовать", — отметил Сергейчук.

Он добавил, что российское зерно в мире востребовано. "Если в прошлом сезоне наша компания продала зерно в 20 стран, то в этом — за три месяца мы продали уже в 15. Из новых стран появились такие как Алжир и даже Бразилия", — рассказал глава совета директоров "Деметра-холдинга".