МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Сроки государственной экпертизы проектов освоения лесов, в том числе, направленных на лесозаготовку, останутся сокращенными и в 2023 году, сообщили в Рослесхозе. Минсельхоз раскрыл планы по экспорту зерна в 2022-2023 сельхозгоду

"Сокращение сроков выдачи заключений госэкспертизы способствовало снижению временных и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур бизнеса в сфере заготовки древесины, лесной рекреации и освоения недр. Изменение сроков проведения государственной экспертизы будет действовать также в 2023 году", — цитирует пресс-служба заместителя руководителя Рослесхоза Александра Панфилова.

В марте этого года постановлением правительства России сроки экспертизы проектов освоения лесов, направленных на лесозаготовку, были сокращены вдвое – с 30 до 15 дней. В остальных случаях, если речь идет о рекреации в лесах, строительстве линейных объектов, а также геологическом изучении недр — сроки сокращены втрое – до десяти дней.

По данным ведомства, с марта по "ускоренной процедуре" выдано более 12 тысяч положительных заключений госэкспертизы проектов освоения лесов. Заключения выдаются региональными лесными ведомствами.