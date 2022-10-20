МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Высшим и средним учебным заведениям, обучающим аграрным специальностям, компенсируют затраты на обучение и стажировки студентов по необходимым сельскохозяйственным специальностям, сообщили в Минсельхозе России. Минсельхоз раскрыл планы по экспорту зерна в 2022-2023 сельхозгоду

"Минсельхоз принял ряд решений для бесперебойного кадрового обеспечения АПК", — сообщило министерство в своем официальном Telegram-канале. Уточняется, что решения относятся к регионам, вузам и колледжам, а также агропредприятиям.

"Высшие и средние учебные учреждения, специализирующиеся на АПК: получат возможность компенсировать до 100% затрат на обучение и стажировки студентов по необходимым сельскохозяйственным специальностям, включат в учебные планы обязательные дисциплины по эксплуатации сельхозмашин и оборудования", — говорится в сообщении.

Что касается регионов, то им предстоит сформировать в кратчайшие сроки кадровый резерв на самые востребованные специальности АПК. В свою очередь агропредприятия смогут возмещать затраты стажеров и обучающихся не только на проживание и оплату труда, но и на оформление документов и проезд к месту стажировки.