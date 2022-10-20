ООН, 20 окт — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш находится в контакте с Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном в целях содействия российскому сельхозэкспорту, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. В Кремле ответили на вопрос о возможности продления "зерновой сделки"

"Он работает чрезвычайно усердно и чрезвычайно решительно, чтобы сделать все возможное в контакте с США, ЕС, Великобританией и другими в целях содействия экспорту удобрений и продовольствия", — сообщил Дюжаррик на брифинге.

В Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, предполагающих обязательства ООН по снятию ограничений на экспорт российского зерна и удобрений и определение алгоритма вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. По мнению российской стороны, данная сделка пока не работает в части экспорта из России. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября, однако перспективы ее продления пока неизвестны.

По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Антониу Гутерреш работает над продлением и расширением зерновой сделки. Гутерреш также обсуждал перспективы продления сделки с президентом РФ Владимиром Путиным ранее в сентябре.

При этом Путин заявил, что если гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются в террористических целях, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.