ТАШКЕНТ, 21 окт — ПРАЙМ. Товарооборот Узбекистана и России в аграрной сфере в январе-сентябре 2022 года вырос в 1,4 раза, в республике рассчитывают на рост поставок из РФ подсолнечного масла, пшеницы и кондитерских изделий, сообщает в пятницу пресс-служба узбекистанского министерства сельского хозяйства. Захарова заявила об ударе по продовольственной безопасности со стороны США

По данным пресс-службы, заместители министров сельского хозяйства Узбекистана и России Кахрамон Юлдашев и Сергей Левин в режиме видеоконференцсвязи провели четвертое заседание подкомиссии по сотрудничеству в области сельского хозяйства двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Товарооборот между странами в аграрной сфере ежегодно растет, и за 9 месяцев этого года он увеличился почти на 40%. Как было отмечено, сохраняется хороший потенциал для дальнейшего развития сотрудничества. Россия готова наращивать экспорт подсолнечного масла, кондитерских изделий и пшеницы", — говорится в сообщении минсельхоза Узбекистана по итогам встречи.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере животноводства, ветеринарии, рыбоводства и птицеводства, инвестиционного сотрудничества и совместной работы в сфере карантина и защиты растений. "Совэкон" спрогнозировал объем урожая пшеницы в России в 2023 году

"Отдельно обсуждалось взаимодействие в области аграрного образования и цифровизации сельского хозяйства. По итогам мероприятия сторонами была утверждена совместная дорожная карта", — добавили в пресс-службе.

По данным узбекистанской статистики, республика в январе-августе этого года увеличила импорт продовольственных товаров из РФ на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 518,5 миллиона долларов. В товарной структуре Россия за восемь месяцев лидировала по поставкам в Узбекистан маргарина и комбижира (74,3% в общем объеме) – на 139,96 миллиона долларов (+4,4 раза), какао и шоколада (68%) – на 49,06 миллиона долларов (+12,3%), молочных продуктов (38%) – на 20,17 миллиона долларов (+1,7 раза) и детского питания (31,3%) – на 15,2 миллиона долларов (+1,53 раза).