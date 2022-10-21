МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Препятствия для продления продуктовой сделки нет, считает президент Турции Тайип Эрдоган. Постпред в ООН рассказал, сколько украинского зерна идет в богатые страны

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части российского экспорта сделка пока не работает.

"В рамках инициативы черноморского зернового коридора по состоянию на 20 октября 2022 года 363 судна доставили на мировые рынки 8 миллионов тонн зерна и других продовольственных товаров. 62 процента грузов из украинских портов отправились в Европу, 19,5 процента — в Азию, 13 процентов — в Африку и 5,3 процента — на Ближний Восток. Наименее развитые страны получили 454 626 тонн пшеницы, что составляет всего 5,7 процента. Среди продуктов выделяются кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и подсолнечный шрот. Их доля в общем объеме составляет около 96 процентов. Нет никаких препятствий для продления договора на отгрузку", — подчеркнул турецкий лидер.

В ООН заявляли, что рассчитывают на продление продуктовой сделки. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Генсек также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.

В свою очередь Путин заявил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию продуктовой сделки, но пока подтверждений этому нет.

Срок действия сделки завершается 19 ноября.