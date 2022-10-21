МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ с даты начала торгов уже составил 1 миллион тонн, следует из материалов НТБ. Закупки зерна в госфонд России превысили 29 тысяч тонн

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, и по текущую дату было закуплено 1,005 миллиона тонн зерна на 15,133 миллиарда рублей. Объем покупок зерна по итогам торгов в пятницу, 21 октября, составил 34,155 тысячи тонн на общую сумму 511,915 миллиона рублей, следует из материалов НТБ.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. В текущем году закупочные интервенции проводятся в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов. Минсельхоз сообщал ранее, что до конца года в интервенционный фонд планируется закупить до 3 миллионов тонн зерна.

В пятницу было продано 17,55 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 271,95 миллиона и 2,7 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2021 года на 40,689 миллиона рублей. Кроме того, в фонд было приобретено 12,015 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса на 178,278 миллиона рублей и 1,89 тысячи тонн ржи не ниже третьего класса урожая 2022 года на 20,998 миллиона рублей.

На следующей неделе торги в рамках государственных закупочных интервенций запланированы на 24, 25, 26 и 27 октября.