МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Иран наращивает закупки российского зерна, рассчитывает в следующем году выйти на первое место среди импортеров продукции, сообщил иранский посол в России Казем Джалали. Посол анонсировал переговоры России и Ирана по банковским вопросам

В России в 2022 году, согласно официальным прогнозам Минсельхоза, ожидается рекордный урожай зерна — 150 миллионов тонн, включая 100 миллионов тонн пшеницы, а экспорт зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году прогнозируется в объеме 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы.

"Мы сейчас обеспечиваем свои основные товары в России, вы знаете, что мы обеспечиваем Иран зерном из России — в прошлом этого не было. С 2021 года процесс закупки зерна меняется внутри Ирана. В прошлом году, мне кажется, мы заняли второе место по закупке зерна в России, думаю, в следующем году выйдем на первое место. Мы уже находимся в первой тройке", — отметил дипломат в ходе российско-иранского круглого стола в рамках форума "Сделано в России".

По данным ФТС России, в 2021-2022 сельскохозяйственном году экспорт зерновых составил 38,1 миллиона тонн, включая 30,7 миллиона тонн пшеницы. Таким образом, подчеркивал глава Минэкономразвития Максим Решетников, Россия стала крупнейшим экспортером зерна, поставив его больше всего в Турцию, Египет и страны Южной Азии.