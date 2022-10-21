МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 26 октября по 1 ноября включительно составит 3028 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2524,2 рубля за тонну, кукурузы — 1909,1 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. "Совэкон" спрогнозировал объем урожая пшеницы в России в 2023 году

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 310,1 доллара за тонну, на ячмень — при цене 280,5 доллара за тонну, на кукурузу — при цене 266,4 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы с 19 по 25 октября включительно составляет 2934,3 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2479,9 рубля, кукурузы — 2410,1 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета.

Полученные за счет пошлин средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.