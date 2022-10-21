НАЛЬЧИК, 21 окт — ПРАЙМ. Общая мощность плодохранилищ в Кабардино-Балкарии в 2022 году выросла на 6,7 тысячи тонн и составила почти 200 тысяч тонн, сообщает региональный минсельхоз. Правительство утвердило стратегию развития сельского хозяйства до 2030 года

"На сегодня суммарная мощность плодохранилищ в Кабардино-Балкарии составляет 192,5 тысячи тонн единовременного хранения продукции, в том числе с начала текущего года введены в эксплуатацию новые мощности хранения в объеме 6,7 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ввод новых мощностей хранения обусловлен ежегодным увеличением объемов производства плодов и ягод в регионе.

"Кабардино-Балкария уже давно вышла на самообеспеченность по плодам и ягодам и в рамках импортозамещения поставляет более 400 тысяч тонн плодово-ягодной продукции в различные субъекты России. По оперативным данным, с начала текущего года в регионе собрали 232,5 тысячи тонн различных плодов и ягод без учета урожая, выращенного в личных подсобных хозяйствах населения", — подчеркивает минсельхоз.

По его прогнозам, урожай текущего года будет больше прошлогоднего, когда валовой сбор плодов и ягод во всех категориях хозяйств КБР составил 535,5 тысячи тонн.