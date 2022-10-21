МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Озимый сев в России проведен более чем на 80% от плана, его площадь в текущем году должна увеличиться на 0,6 миллиона гектаров (на 3,3%), до 19 миллионов гектаров, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Минсельхоз обещал аграрным вузам компенсировать затраты на обучение

"По плану, его площадь (озимого сева — ред.) в этом году увеличится до 19 миллиона гектаров против 18,4 миллиона гектаров годом ранее. На сегодняшний день в целом по стране озимые зерновые культуры посеяны на 15,8 миллиона гектаров, или 83,2% к прогнозу", — говорится в сообщении.

Полевые работы в большинстве регионов России проводятся в штатном режиме, хотя наблюдается некоторое отставание от темпов прошлого года в ряде субъектов Центрального и Южного федеральных округов, что обусловлено сложными погодными условиями – затяжными дождями.

"Ситуация в этих регионах находится на особом контроле, предпринимаются необходимые меры для завершения работ в оптимальные агротехнологические сроки. Кроме того, компенсировать возможное сокращение сева на отдельных территориях позволит расширение площадей в других субъектах", — говорится в сообщении.

Минсельхоз напоминает, что озимый сев является основополагающим этапом в растениеводстве и обеспечивает основной объем урожая зерна. В целом министерство ожидает успешного завершения осенних полевых работ, а это позволит сформировать хорошую базу для урожая будущего года.

"Ключевыми факторами высоких показателей в растениеводстве являются использование современных технологий, увеличение объемов внесения минеральных удобрений, применение научно-обоснованного севооборота и высокопродуктивных семян. При этом на природно-климатические условия приходится только 25% формирования урожайности сельхозкультур", — отмечается в сообщении.