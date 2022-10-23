МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Киев экспортировал 8,5 миллиона тонн агропродукции в рамках продуктовой сделки с 1 августа, сообщили в мининфраструктуры Украины. В Киеве начались стабилизационные отключения света

"Сегодня балкер PANGEO, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, вышел из порта Черноморска. На его борту 40 тысяч тонн пшеницы для Йемена. Также сегодня, 23 октября, в рамках реализации "Зерновой инициативы" из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" вышли шесть судов со 124,3 тысячами тонн агропродукции для стран Азии и Европы", — говорится в сообщении мининфраструктуры в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в последнее время украинские порты работают на 25-30% своих возможностей.

"В целом с 1 августа из портов Большой Одессы 380 судов экспортировали 8,5 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы", — добавили в министерстве.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.