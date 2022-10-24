МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в третьем квартале 2022 года увеличила выручку на 2%, до 58,12 миллиарда рублей, говорится в материалах одноимённой компании. Общая выручка "Ленты" увеличилась за девять месяцев

"В третьем квартале 2022 года консолидированная выручка "Русагро" до межсегментных элиминаций составила 58 120 миллиона рублей. По сравнению с третьим кварталом 2021 года показатель вырос на 2% (плюс 904 миллиона рублей)", — говорится в сообщении.

Продажи ключевых категорий потребительской продукции масложирового бизнеса (бутилированное масло, маргарины, майонез и соусы на его основе, сыры, спреды, сливочное масло и сливки) снизились при этом на 1%, до 76 тысяч тонн, объемы реализации сахара выросли на 11%, до 199 тысяч тонн.