МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Россия призвала активнее работать с генсеком ООН Антониу Гутерришем для воплощения замысла пакетной сделки в жизнь и отправки украинского зерна беднейшим странам, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Эрдоган сообщил, что препятствий для продления продуктовой сделки нет

"Получателями украинского зерна в рамках так называемой "пакетной сделки", подписанной 22 июля в Стамбуле, являются страны, которые не относятся к числу беднейших, на беднейшие страны приходятся лишь малые доли, которые выходят из портов в Черном море. Более половины украинского зерна идет в страны Евросоюза, об этом есть статистика ООН. Мы призвали наших коллег активнее работать с генеральным секретарем (генсекретарем ООН — ред.), чтобы изначальный замысел его пакетной сделки, сделки, которую он хотел нацелить на помощь беднейшим странам, воплощался в жизнь", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в ходе совместной пресс-конференции с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хуссейном Брахимом Тахой.

Российская сторона также обратила внимание на то, как санкции Запада препятствуют поставкам российских зерна и удобрений в страны ОИС, добавил Лавров.