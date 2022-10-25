МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Минсельхоз фиксирует рост производства кормов для сельхозживотных в России — заготовленные объемы уже превышают потребность в них на 9,2%, а цены на корма позволяют обеспечить рентабельность в животноводстве, заявили в министерстве. Минсельхоз сообщил о возможном продлении беспошлинного импорта говядины

В понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что начавшаяся в 2021 году программа субсидирования части затрат на приобретение кормов для молочных ферм не будет продлеваться из-за низких цен на зерно на внутреннем рынке. В Минсельхозе изданию сообщили, что мера изначально носила разовый характер и была вызвана риском нехватки кормов из-за неблагоприятных погодных условий в прошлом году.

"На сегодняшний день во всех категориях хозяйств уже заготовлено 30,8 миллиона тонн кормовых единиц объемистых кормов (сено, солома, трава, силос и т.д. — ред.), или 109,2% от общей потребности… По прогнозу Минсельхоза, к началу зимнего периода общий уровень обеспеченности этими видами кормов составит 119,3%", — говорится в сообщении министерства.

В Минсельхозе отмечают, что этот показатель на 15,9% выше среднего за последние пять лет, а в регионах есть переходящие остатки в размере 5 миллионов тонн кормовых единиц. В министерстве подчеркивают, что ценовая доступность кормов "позволяет сохранять необходимый уровень рентабельности в животноводстве".

В свою очередь в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко) РИА Новости сообщили, что производители молока к осени 2022 года смогли отыграть тот рост себестоимости, который наблюдался в секторе последние годы, и "ценовая конъюнктура сегодня благоприятная".

"Кроме того, стоимость некоторых видов кормов значительно снизилась, что также положительно складывается на доходности отрасли. Что касается субсидии на корма, то строчка в бюджете сохранена, и ее наполнение будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с доходностью производителей молока", — отметили в союзе.